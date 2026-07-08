Перестрелка на трассе унесла жизни двух мужчин, третий в тяжелом состоянии

Летний вечер на саратовской трассе обернулся кровавой драмой: неизвестный открыл огонь по троим мужчинам из охотничьего ружья. Двое скончались в больнице, третий борется за жизнь. Что стало причиной конфликта и кто скрывается от правосудия — полиция объявила розыск преступника.

Как сообщает региональное ГУМВД, инцидент произошел 29 июня на трассе близ Саратова. В больницу Калининска были доставлены трое мужчин 34, 38 и 60 лет с огнестрельными ранениями.

По предварительным данным, в ходе дорожного конфликта 41-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, произвел выстрел из охотничьего ружья по оппонентам. Двое пострадавших скончались: один — 1 июля, второй — спустя несколько дней. Третий мужчина находится в тяжелом состоянии, четвертый — в состоянии средней тяжести.

Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Теперь стрелку, если его найдут, грозит не просто срок, а пожизненное клеймо убийцы.