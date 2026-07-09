Пьяный пешеход кулаком разбил лобовое стекло машины, которая чуть его не сбила

Нетрезвый прохожий, испугавшись наезда автомобиля, решил наказать водителя собственными руками. В результате — уголовное дело и перспектива провести до пяти лет в колонии.

Как сообщает УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел в Заречном. 35-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направлялся домой, когда заметил приближающийся автомобиль. Ему показалось, что водитель не включил поворотник и едва не сбил его. Разозлившись, мужчина обругал автомобилиста, а затем кулаком трижды ударил по капоту и один раз по лобовому стеклу, отчего оно покрылось трещинами. Также пострадала пассажирская дверь.

Сумма ущерба составила 73 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, материалы переданы в суд. Мужчина выбрал путь самоуправства и теперь рискует провести за решеткой пять лет.