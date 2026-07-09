Бывший полицейский убил троих человек и скрылся с отцом на LADA Largus

Как сообщает редакция сетевого издания «DonDay», трагедия произошла в ночь на 9 июля на улице 1-й Котельной в Таганроге. По предварительным данным, 44-летний мужчина, ранее служивший в уголовном розыске, а после увольнения возглавивший местную автошколу, расстрелял троих человек. По предварительным данным, погибшими оказались родители и родственница бывшей жены, с которыми у подозреваемого был давний конфликт.
После совершенного преступления бывший оперативник месте со своим отцом скрылись с места происшествия на серебристом LADA Largus. Сейчас полиция разыскивает их обоих. Местные жители сообщают о массовом скоплении полиции и блокпостах в Таганроге. Информация об этом активно распространяется в местных группах социальных сетей.