Мужчина разбил пассажирский автобус, который уехал без него

Несостоявшийся пассажир решил наказать автобус за то, что тот уехал без него. Одним ударом ноги он вывел транспорт из строя, разозлив пассажиров, которые не смогли добраться до места назначения вовремя. Цена его эмоций оказалась весьма дорога.

Как сообщает telegram-канал «112», инцидент произошел в одном из микрорайонов Екатеринбурга. Мужчина не успел на рейсовый автобус и, разозлившись, с разбегу ударил ногой по корпусу транспортного средства. Удар пришелся в боковое зеркало и дворники, которые сломались. Водитель был вынужден прервать маршрут, вернуть автобус в парк и поставить его на ремонт.

Благодаря разгневанным очевидцам, которым пришлось искать альтернативные маршруты, чтобы добраться до мест назначения, видео произошедшего попало в сеть. Пассажиры, находившиеся в салоне, были вынуждены покинуть автобус. Личность хулигана устанавливается, ему грозит административная ответственность за повреждение имущества. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, включая стоимость деталей и простой транспорта.