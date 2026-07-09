Мужчина разбил пассажирский автобус, который уехал без него

Как сообщает telegram-канал «112», инцидент произошел в одном из микрорайонов Екатеринбурга. Мужчина не успел на рейсовый автобус и, разозлившись, с разбегу ударил ногой по корпусу транспортного средства. Удар пришелся в боковое зеркало и дворники, которые сломались. Водитель был вынужден прервать маршрут, вернуть автобус в парк и поставить его на ремонт.
Благодаря разгневанным очевидцам, которым пришлось искать альтернативные маршруты, чтобы добраться до мест назначения, видео произошедшего попало в сеть. Пассажиры, находившиеся в салоне, были вынуждены покинуть автобус. Личность хулигана устанавливается, ему грозит административная ответственность за повреждение имущества. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, включая стоимость деталей и простой транспорта.