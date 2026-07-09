АЗС в регионах России отдают под контроль силовиков

Тревожное время переживает Россия — бензиновый дефицит вынуждает власти регионов привлекать силовиков для охраны заправочных станций. В Астраханской области на АЗС выставляют посты ДПС и полиции, чтобы контролировать соблюдение новых правил продажи топлива.

Как сообщает редакция «МК в Астрахани», в регионе вводятся новые меры по стабилизации ситуации с топливом. На автозаправочных станциях региона с 9 июля устанавливаются посты ДПС и полиции. Силовики будут следить за соблюдением временного режима отпуска бензина: в нечетные даты заправляться смогут автомобили с номерами, оканчивающимися на 1, 3, 5, 7, 9, а в четные — на 0, 2, 4, 6, 8.

Особое внимание уделят попыткам обойти ограничения. За использование поддельных номерных знаков предусмотрена ответственность вплоть до лишения «прав» на год. Также вводится запрет на заправку топлива в канистры и любые другие емкости — бензин теперь разрешено заливать только в штатные баки автомобилей.

Эти меры призваны упорядочить продажу топлива и сократить очереди на АЗС в условиях дефицита, который уже затронул многие регионы страны.

Бензиновый кризис в России приобретает масштабы. Время, когда заправка автомобилей была простым делом, ушло в прошлое — теперь она превращается в строго регламентированную процедуру под надзором полиции.