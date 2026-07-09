Автослесарь получил большой аванс за ремонт иномарки и сбежал

Автомеханик с почти половиной миллиона рублей на руках рванул через всю страну и вовсю отмечал начало новой — столичной — жизни. Казалось бы, ничто не предвещало беды: аванс за ремонт иномарки получен, клиент остался далеко на Сахалине. Но рука Фемиды длинная — она дотянулась до мужчины через тысячи километров.

Рванул через всю страну в Москву, но его вернули на Сахалин

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел еще в декабре прошлого года. 22-летний владелец сломанного транспортного средства пригнал машину в автосервис и перевел на карту слесаря 450 тысяч рублей в качестве аванса. 37-летний ремонтник не стал медлить: он купил билет из Южно-Сахалинска в Москву и исчез, потратив все деньги на собственные нужды. Связь с клиентом он прекратил.

Однако у закона руки длинные. Сахалинца изловили и доставили домой. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере», ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.