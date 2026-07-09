Мать оставила годовалого сына в машине на жаре и получила 25 лет тюрьмы

Как часто мы слышим истории о родителях, забывших детей в автомобиле, и каждый раз это вызывает шок. Но иногда забывчивость превращается в хладнокровный выбор. В Техасе 27-летняя мать на три часа оставила 15-месячного сына в машине на 35-градусной жаре, чтобы поесть в фастфуде. Этот злополучный обед стоил ей свободы на четверть века.

Как сообщает таблоид «The Sun», трагедия произошла 16 августа 2025 года в техасском округе Фриско. 27-летняя Ванесса Эскивель работала в спа-салоне и не смогла найти няню для ребенка. Она оставила 15-месячного сына в автомобиле с включенным двигателем, но без кондиционера, а сама отправилась в McDonald's. На улице в тот день было 35°C.

Через три часа женщина вернулась и отвезла ребенка в больницу, но спасти его уже не удалось. В телефонном разговоре с коллегой она сказала, что поняла свою ошибку. Суд присяжных признал Эскивель виновной, и ее приговорили к 25 годам лишения свободы. По законам Техаса, она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только после отбытия половины срока.

Недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, чем обернулась забывчивость кемеровчанки, оставившей сына в машине, пока ходила выбирать путевку в турагентство. Тогда ребенок потерял сознание от теплового удара и впал в кому.