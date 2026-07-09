Обычная проверка документов на дороге переросла в настоящий «спектакль» с участием пожилого водителя. Мужчина не только сел за руль пьяным, но и устроил конфликт с полицейскими. Неудачная поездка наверняка станет для дедушки последней — на два ближайших года ему запретили садится за руль.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, инцидент произошел 8 июля в Ставрополе. При проверке документов у водителя автоинспекторы заметили явные признаки опьянения. 72-летний житель Грачевского округа попытался выйти из патрульной машины, затем начал конфликтовать и хватать полицейских за форму — в ответ стражи порядка применили наручники. Водитель согласился пройти проверку на месте, однако, увидев прибор, передумал. После этого его доставили в медучреждение, где состояние опьянения подтвердили.

Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку. Теперь пенсионеру грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение «прав» на срок до двух лет. Кроме того, суд уже назначил ему штраф 2 тысячи рублей за неповиновение сотрудникам полиции.