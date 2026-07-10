«Газель» подрезала пассажирский автобус в Москве, постарадали 25 человек

Утром в центре столицы рухнул привычный ритм жизни нескольких десятков москвичей: автобус с пассажирами вылетел на газон, пытаясь избежать столкновения с «Газелью». В результате — десятки пострадавших, госпитализации и разбирательства.

Как сообщает городской департамент транспорта Москвы, ДТП произошло утром 10 июля в районе метро «Таганская». Мужчина за рулем грузового автомобиля «Газель» резко перестроился в полосу движения автобуса №70, не убедившись в безопасности маневра.

Водитель общественного транспорта, пытаясь избежать столкновения, был вынужден выехать на газон. В результате аварии пострадали 25 человек. Погибших, к счастью, нет.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Виновнику теперь придется отвечать за последствия своей небрежности, а пострадавшим — восстанавливать здоровье.