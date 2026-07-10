Пенсионерка порезала колеса соседу по даче за то, что он отказался убрать авто

Обычный дачный спор о том, кому и как проезжать к своим участкам, перерос в уголовное дело. 63-летняя женщина не нашла иного способа разрешить конфликт с соседом, как порезать колеса его автомобиля. В итоге парковочная война обернулась не только испорченным настроением, но и реальной статьей.

Как сообщает УМВД России по Липецку, инцидент произошел на даче в одном из садоводческих товариществ. 38-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что у его автомобиля Skoda неизвестный злоумышленник порезал два колеса. Сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.

Участковый местного отдела полиции, изучив записи с уличных камер видеонаблюдения, установил причастность к преступлению 63-летней соседки потерпевшего. Выяснилось, что накануне между дачниками произошел конфликт: женщина попросила водителя убрать машину, которая мешала ей проехать к собственному участку по общей дороге. Мужчина просьбу проигнорировал, и тогда пенсионерка решила проучить его, повредив шины.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.