104

Пенсионерка порезала колеса соседу по даче за то, что он отказался убрать авто

Инцидент произошел в Липецке

Обычный дачный спор о том, кому и как проезжать к своим участкам, перерос в уголовное дело. 63-летняя женщина не нашла иного способа разрешить конфликт с соседом, как порезать колеса его автомобиля. В итоге парковочная война обернулась не только испорченным настроением, но и реальной статьей.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Пенсионерка порезала колеса соседу по даче за то, что он отказался убрать авто

Как сообщает УМВД России по Липецку, инцидент произошел на даче в одном из садоводческих товариществ. 38-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что у его автомобиля Skoda неизвестный злоумышленник порезал два колеса. Сумма ущерба составила более 32 тысяч рублей.

Участковый местного отдела полиции, изучив записи с уличных камер видеонаблюдения, установил причастность к преступлению 63-летней соседки потерпевшего. Выяснилось, что накануне между дачниками произошел конфликт: женщина попросила водителя убрать машину, которая мешала ей проехать к собственному участку по общей дороге. Мужчина просьбу проигнорировал, и тогда пенсионерка решила проучить его, повредив шины.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует