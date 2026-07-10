Подросток вывез чужую машину краном-балкой из гаража, покатался и сжег ее

В Корсакове 17-летний юноша устроил настоящий детектив: он проник в гараж, похитил чужой автомобиль, перевез его с помощью нанятой крана-балки в соседнее село. Несколько дней катался, а затем устроил большой костер.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, инцидент произошел в городе Корсакове. 17-летний подросток заприметил гараж, заглянул в щель и увидел внутри автомобиль. Юноша сломал замок на дверях, вызвал кран-балку и перевез машину в пригородное село Соловьевка. Затем он катался на похищенном автомобиле несколько дней, после чего решил избавиться от улик и поджег транспортное средство.

Большой костер не остался незамеченным местными жителями, которые и сообщили об этом в полицию. В итоге развлечение на чужих колесах обернулось для подростка уголовным делом. Теперь ему предстоит отвечать за свои действия по всей строгости закона. Ущерб владельцу составил 150 тысяч рублей. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.