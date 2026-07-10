Женщина взяла кредит на автомобиль для друга из интернета, а он исчез

Доверие к виртуальному другу обернулось для жительницы Заречного долгами и потерей автомобиля. Женщина оформила кредит, купила отечественную «легковушку» и передала ключи мужчине, с которым познакомилась в интернете. Но машина исчезла.

Как сообщает УМВД России по Пензенской области, в полицию обратилась 56-летняя жительница Заречного. Она рассказала, что в интернете познакомилась с 57-летним мужчиной из Татарстана, между ними была достигнута устная договоренность: женщина оформляет кредит, покупает автомобиль и передает его знакомому, а тот обязуется вносить ежемесячные платежи. Зареченка взяла в банке 1 400 000 рублей и приобрела LADA Largus.

Первое время мужчина исправно платил, но потом перестал. Женщина потребовала вернуть машину, но тот просил подождать, ссылаясь на финансовые трудности. При этом автомобиль он спрятал.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту самоуправства, материалы переданы в суд.