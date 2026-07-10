Подросток на питбайке влетел в панорамное окно торгового центра

Поездка на питбайке по ночному Петербургу едва не закончилась трагедией для школьника: юный гонщик влетел прямо в панорамное окно ТРК «Питерлэнд». Подросток уцелел, а вот стекло, судя по всему, пострадало серьезно.

Как сообщает сетевое издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел около полуночи 10 июля на Приморском проспекте Северной столицы. 15-летний подросток на питбайке не справился с управлением и врезался в панорамное окно на пандусе торгово-развлекательного комплекса «Питерлэнд».

В полиции подтвердили факт происшествия, уточнив, что водитель не пострадал. Юношу доставили в отделение для разбирательства, откуда затем его забрали домой родители. Хорошо, что мальчишка отделался лишь испугом и знакомством с полицией, а не травмами. Но компенсировать ущерб семье, вероятнее всего, придется.