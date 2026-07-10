Школьник угнал у родителей машину и влетел в толпу футбольных фанатов

Футбольный праздник едва не обернулся трагедией: 16-летний школьник угнал машину родителей и на скорости влетел в толпу болельщиков, собравшихся у бара смотреть матч Чемпионата Мира. Реакция очевидцев, впрочем, тоже оказалась весьма неоднозначной.

Как сообщает сетевой ресурс Need To Know, инцидент произошел 5 июля в муниципалитете Патросиниу, штат Минас-Жерайс в Бразилии. Во время матча 1/8 финала ЧМ между Бразилией и Норвегией около 20 болельщиков собрались на открытой веранде бара. Внезапно в людей, сидевших на тротуаре, на большой скорости врезался Volkswagen Golf, которым управлял 16-летний подросток. Он угнал машину у родителей.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Одна женщина получила серьезный открытый перелом ноги и была прооперирована. Остальные отделались легкими травмами. Мужчина с маленьким сыном на руках успел отскочить в последний момент.

Разгневанные очевидцы вытащили подростка из машины и избили, после передав его прибывшей полиции. Школьнику потребовалась медицинская помощь. Виновник утверждал, что сбил людей из-за неисправности авто. Мальчика передали родителям. Истинные причины ДТП пока не установлены.