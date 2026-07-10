Девушка дубиной разбила иномарку возлюбленного, который ей изменил

Когда любовь в мгновение ока превращается в ненависть, в ход идут не только слова, но и подручные средства. В Асино 24-летняя девушка, узнав об измене, решила уничтожить имущество неверного возлюбленного. Вот только месть обошлась ей дороже, чем она предполагала.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, в полицию обратился 32-летний житель Асино. Он заявил, что утром обнаружил свой автомобиль Honda с многочисленными повреждениями. Машина была припаркована у дома на улице Сентябрьской. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личность злоумышленника — им оказалась 24-летняя местная жительница, с которой потерпевший некогда состоял в любовных отношениях.

На допросе в отделении полиции девушка призналась, что из ревности и обиды разбила иномарку дубиной, узнав об измене мужчины. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).