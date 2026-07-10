5

Девушка дубиной разбила иномарку возлюбленного, который ей изменил

Инцидент произошел в Томской области

Когда любовь в мгновение ока превращается в ненависть, в ход идут не только слова, но и подручные средства. В Асино 24-летняя девушка, узнав об измене, решила уничтожить имущество неверного возлюбленного. Вот только месть обошлась ей дороже, чем она предполагала.

Поделиться
Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Девушка дубиной разбила иномарку возлюбленного, который ей изменил

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, в полицию обратился 32-летний житель Асино. Он заявил, что утром обнаружил свой автомобиль Honda с многочисленными повреждениями. Машина была припаркована у дома на улице Сентябрьской. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить личность злоумышленника — им оказалась 24-летняя местная жительница, с которой потерпевший некогда состоял в любовных отношениях.

На допросе в отделении полиции девушка призналась, что из ревности и обиды разбила иномарку дубиной, узнав об измене мужчины. Сумма ущерба составила около 90 тысяч рублей. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует