Подросток разбил стекло, чтобы угнать Bentley, но ему помешала сигнализация

Ночная авантюра 16-летнего подростка должна была завершиться успешной кражей элитного автомобиля — Bentley. Однако визг сигнализации, бдительные соседи и противоугонная система спутали его планы.

Как сообщает региональное управление МВД, инцидент произошел еще ночью 3 мая во дворе дома на Пражской улице в Калининграде. 16-летний подросток разбил боковое стекло припаркованного Bentley, забрался в салон и попытался завести двигатель, не подозревая, что у люксовой иномарки существует мудреная противоугонная система. К тому же времени разбираться в тонкостях у него и не было — сработавшая сигнализация привлекла внимание жильцов, которые вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники ППС задержали юношу и передали инспекторам по делам несовершеннолетних. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на угон автомобиля.

Желание покататься на роскошной машине обернулось для подростка подпорченной репутацией. Впрочем, хорошо, что его планы пресекли вовремя, не дав ущербу стать серьезнее — за разбитое стекло дорогой иномарки родителей юного нарушителя закона ждет внушительный счет.