66-летний водитель погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти

В Ленинградской области водитель погиб после наезда на дорожный знак

В городе Светогорске Выборгского района Ленинградской области произошло смертельное ДТП. У дома №11 по улице Заводской 66-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан» съехал с проезжей части на тротуар, после чего совершил наезд на дорожный знак.

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Прибывшим медикам осталось лишь констатировать смерть водителя.

Обстоятельства, предшествовавшие съезду с дороги, в настоящее время устанавливаются. По факту происшествия проводится проверка.

На месте аварии работалт сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Правоохранители опрашивают возможных очевидцев и изучают характер повреждений.