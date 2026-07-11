В Мытищах автомобиль врезался в забор частного дома, пострадали семь человек

Водитель и шесть пассажиров госпитализированы после ДТП в селе Троицкое

В городском округе Мытищи полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали 7 человек. У одного из частных домов в селе Троицкое водитель автомобиля «Ситроен» не справился с управлением, после чего совершил наезд на ворота и забор жилого строения.

Как сообщает пресс-служба МВД Московской области, в результате происшествия водитель и 6 пассажиров получили телесные повреждения и были госпитализированы. Информации о тяжести состояния пострадавших на данный момент не поступало.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Автоинспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Сотрудники полиции продолжают выяснять детали аварии.