В Выборгском районе Петербурга задержан поджигатель мотоцикла

В Выборгском районе города полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге мотоцикла. В дежурную часть поступило сообщение от очевидца о возгорании на парковке у дома №9 по проспекту Луначарского. Прибывший наряд патрульно-постовой службы обнаружил полностью сгоревший мотоцикл «BSE Z9».

Как сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, владелец транспортного средства обратился в полицию и оценил материальный ущерб в 200 тысяч рублей. В тот же день у дома №42 по тому же проспекту оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 29-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Следствию предстоит установить мотивы поджога и все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного.