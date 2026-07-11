69-летний водитель ВАЗа погиб при наезде на торговую палатку

В Ставропольском крае водитель ВАЗа скончался после наезда на торговую палатку

В Георгиевском округе Ставропольского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «ВАЗ». По предварительным данным, на улице Батакской водитель отечественной легковушки съехал с проезжей части и столкнулся с автомобилем «Лада» с прицепом. После этого машина продолжила движение и врезалась в торговую палатку.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, в результате аварии 69-летний водитель «ВАЗа» скончался на месте до прибытия скорой помощи. Предварительной причиной трагедии могло стать внезапное ухудшение самочувствия мужчины за рулем.

В результате происшествия пострадала также 60-летняя местная жительница, находившаяся внутри торговой палатки. Женщина госпитализирована в Георгиевскую городскую больницу, информация о степени тяжести ее травм уточняется.

На месте работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.