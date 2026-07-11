В Татарстане автобус с 44 пассажирами перевернулся в кювет, 15 пострадали

Ход расследования ДТП с автобусом в Татарстане взят на контроль прокуратурой

В Черемшанском районе Татарстана произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса. Авария случилась на трассе Кузайкино — Нурлат у села Ибраево Каргали: транспортное средство вылетело с дороги, перевернулось и завалилось на бок. В салоне в момент происшествия находились два водителя и 44 пассажира, среди которых двое детей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан, за медицинской помощью обратились 15 человек. Троих пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу Альметьевска, где им оказывается необходимая помощь. Состояние остальных обратившихся не уточняется.

На место происшествия незамедлительно выехал прокурор Черемшанского района Ильдар Султанов, который координирует работу оперативных служб и контролирует проведение всех необходимых следственных действий. Параллельно следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям — 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Ход расследования взят на особый контроль прокуратуры района. Правоохранители устанавливают точные причины случившегося. Следствие продолжается.