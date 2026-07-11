Ночное ДТП в Корсакове: машина загорелась после удара о контейнер

В Корсакове на Сахалине произошло серьёзное ДТП с участием нетрезвого водителя, не имевшего водительского удостоверения. В районе дома №12/1 по переулку Пограничному 23-летний мужчина за рулём автомобиля Honda Inspire не справился с управлением и совершил наезд на металлический контейнер. От удара машина загорелась.

Как сообщает пресс-служба Сахалинской области, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и никогда не получал прав на управление транспортными средствами. В результате аварии телесные повреждения получил сам виновник ДТП, а также его 18-летний пассажир. Оба пострадавших были доставлены в медицинское учреждение, информация о тяжести их травм уточняется.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Водителю грозит административная и уголовная ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде и без соответствующего разрешения, а также за причинение вреда здоровью пассажира.