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В Ставропольском крае 11-летний мальчик в реанимации после наезда Лады

11-летний пострадавший в тяжёлом состоянии в реанимации ЦРБ
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Изображение В Ставропольском крае 11-летний мальчик в реанимации после наезда Лады

В Курском округе Ставропольского края сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла вечером на 21-м километре автодороги Стодеревская — Серноводская — Уваровская в районе хутора Графский, где водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на 11-летнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края, ребёнок переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, на его одежде отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате столкновения школьник получил множественные травмы и был экстренно доставлен в реанимационное отделение Моздокской центральной районной больницы.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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