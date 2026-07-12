Смертельное ДТП в Забайкалье: погиб 72-летний местный житель

Мужчина не справился с управлением и съехал с дороги на 27-м километре трассы

В Ононском округе Забайкальского края произошло смертельное ДТП с участием автомобиля «Хонда Фит». Инцидент случился на 27-м километре подъездной дороги к селу Усть-Ималка, где 72-летний водитель не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и последующее опрокидывание транспортного средства.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Забайкальского края, от полученных травм пожилой мужчина скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В ходе разбирательства установлено, что погибший, являлся местным жителем Ононского округа. И не имел водительского удостоверения.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. По факту ДТП организована доследственная проверка, в рамках которой будут изучены все обстоятельства трагедии.