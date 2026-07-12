В Приморском крае завершено расследование смертельного ДТП на трассе

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, унесшем жизнь 72-летнего пассажира. Специализированный следственный отдел УМВД направил в суд материалы в отношении 33-летнего водителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека — часть 3 статьи 264 УК РФ. Трагедия произошла в январе 2025 года на трассе Артем — Находка в районе города Фокино.

Как сообщает пресс-служба МВД Приморского края, обвиняемый за рулём автомобиля «Сузуки Эскудо» двигался в сторону Находки, однако не учёл дорожную обстановку — проезжая часть была покрыта снежным накатом. Водитель превысил безопасную скорость, не позволявшую ему своевременно реагировать на изменения. В результате мужчина потерял контроль над управлением, автомобиль вылетел за пределы дороги и опрокинулся в кювет.

В момент аварии в салоне находился 72-летний пассажир, получивший травмы, несовместимые с жизнью. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали его смерть. В ходе следствия установлено, что транспортное средство находилось в исправном состоянии, а ключевой причиной случившегося стали погодные условия и неверно выбранный скоростной режим. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Фокинский городской суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, которое грозит фигуранту, — до 5 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 3 лет. Альтернативой может стать назначение принудительных работ на срок до 4 лет.