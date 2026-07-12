В Москве конфискован автомобиль у водителя-рецидивиста

В Москве вынесен приговор 36-летнему мужчине, который вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее наказанным за аналогичное нарушение. Мужчина, уже привлекавшийся к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 20 октября 2025 года был остановлен инспектором ГИБДД за рулём собственного автомобиля «КИА РИО» с явными признаками алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы, в связи с явными признаками опьянения водителя отстранили от управления и направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в его организме.

Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и с учётом позиции прокурора назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года и 6 месяцев.

Ключевым решением стала конфискация автомобиля — согласно пункту «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ, машина, принадлежащая осуждённому, изъята в пользу государства. Приговор уже вступил в законную силу, и «КИА РИО» обращена в доход государства.