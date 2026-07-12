98

Ночное ДТП в Серове унесло жизнь 68-летней автомобилистки

Автомобилистка врезалась в светофор после касательного столкновения с авто
Поделиться

Изображение Ночное ДТП в Серове унесло жизнь 68-летней автомобилистки

В Свердловской в городе Серов области произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля — «Сузуки Вагон R Солио» под управлением 68-летней женщины и «KAIYI E5», за рулём которого находился 22-летний водитель. По предварительным данным, пожилая автоледи не выдержала безопасного интервала до впереди идущей машины. После касательного удара её автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в опору светофорного объекта.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, полученные в результате столкновения травмы оказались для женщины смертельными — она скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Спасти её жизнь медикам не удалось. В момент аварии пенсионерка находилась в салоне одна и была пристёгнута ремнём безопасности. За 19 лет водительского стажа она ни разу не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Точное состояние здоровья и возможное наличие опьянения будут установлены в ходе экспертизы.

Водитель второй машины и его пассажирка не пострадали. Освидетельствование показало, что молодой человек был трезв.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует