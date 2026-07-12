Ночное ДТП в Серове унесло жизнь 68-летней автомобилистки

В Свердловской в городе Серов области произошло смертельное ДТП. Столкнулись два автомобиля — «Сузуки Вагон R Солио» под управлением 68-летней женщины и «KAIYI E5», за рулём которого находился 22-летний водитель. По предварительным данным, пожилая автоледи не выдержала безопасного интервала до впереди идущей машины. После касательного удара её автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в опору светофорного объекта.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, полученные в результате столкновения травмы оказались для женщины смертельными — она скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Спасти её жизнь медикам не удалось. В момент аварии пенсионерка находилась в салоне одна и была пристёгнута ремнём безопасности. За 19 лет водительского стажа она ни разу не привлекалась к ответственности за нарушения ПДД. Точное состояние здоровья и возможное наличие опьянения будут установлены в ходе экспертизы.

Водитель второй машины и его пассажирка не пострадали. Освидетельствование показало, что молодой человек был трезв.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.