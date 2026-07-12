Массовое ДТП в Новокузнецке: 5 человек пострадали при столкновении

В Новокузнецке разбираются в обстоятельствах серьёзной аварии, жертвами которой стали 5 человек. Инцидент произошёл на улице Димитрова, где 25-летний водитель автомобиля «Хенде Элантра» превысив безопасную скорость, потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу.

Как сообщает пресс-служба МВД по Кемеровской области — Кузбассу, выехал на встречную полосу, машина столкнулась с автомобилем «Лада Гранта», за рулём которого находился 24-летний мужчина.

В результате аварии травмы получили оба водителя, а также их пассажиры — 20-летний молодой человек из иномарки и двое находившихся в «Ладе»: 21-летняя девушка и 14-летний подросток. Всех пострадавших оперативно госпитализировали, в настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригады экстренных служб. Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям виновного.