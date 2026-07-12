4-летняя велосипедистка погибла под колесами мусоровоза в Нижнем Тагиле

Ребенок упал на проезжую часть и не успел подняться перед колесами КамАЗа

В Нижнем Тагиле произошла трагедия, унесшая жизнь четырехлетней девочки. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Лисогорской, 127, где 55-летний водитель мусоровоза «КамАЗ» двигался в прямом направлении. В этот момент на проезжей части без сопровождения взрослых оказалась маленькая велосипедистка.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области, девочка упала с велосипеда справа по ходу движения грузовика и не успела подняться. Ребёнок оказался под колёсами мусоровоза

Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась в карете скорой медицинской помощи по пути в больницу, несмотря на усилия врачей. Обстоятельства, при которых малышка оказалась одна на проезжей части, сейчас выясняют следователи.

На месте трагедии работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.