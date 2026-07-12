Затопленные машины на пляжах: новая проблема летнего сезона

В разгар летнего сезона российские пляжи превращаются не только в зону отдыха, но и в кладбище для автомобилей. За последний месяц в различных регионах страны под воду ушли около десяти машин. Владельцы транспортных средств, стремясь подъехать как можно ближе к воде, игнорируют элементарные правила безопасности и оставляют свои машины прямо на песчаной кромке, рискуя потерять их навсегда.

Как сообщает телеграм-канал «SHOT», в Мурманской области за несколько дней утонуло два автомобиля. В первом случае транспортное средство не успели эвакуировать до начала прилива — вода накрыла его стремительно, и спасти машину удалось только с помощью спецтехники. Второй же автомобиль попал в пески в зоне отлива, и пока владелец искал помощь, машина начала уходить в воду прямо на глазах у отдыхающих. Оба инцидента потребовали привлечения тяжёлой техники для извлечения утопленников из воды.

Аналогичные ЧП зафиксированы в Калининградской и Архангельской областях. В последнем случае водитель оставил автомобиль на ночь прямо на пляже, полагая, что ничего не случится. Однако за сутки машина полностью ушла под воду, и лишь на следующее утро местные активисты заметили торчащую из воды крышу. К тому моменту спасать транспортное средство было уже бессмысленно — двигатель и вся электроника оказались полностью залиты морской водой.

Ещё одной причиной участившихся инцидентов стали нелегальные гонки по песчаным пляжам. Лихачи разгоняются на мокром песке, теряют управление и застревают в топкой зоне, после чего их автомобили засасывает грунт.