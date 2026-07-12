Пьяный бесправник сбил двух женщин в Красноярском крае и пытался скрыться

В поселке Малиновка в Красноярском крае 32-летний водитель автомобиля KIA Sorento, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода. Когда прохожие попытались остановить автомобиль и не допустить дальнейшего движения, мужчина умышленно направил машину на 32-летнюю женщину, которая пыталась преградить ему путь, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, в результате умышленного наезда 32-летняя пострадавшая была госпитализирована, характер и тяжесть её травм уточняются. 42-летней женщине, получившей менее серьёзные повреждения, врачи назначили амбулаторное лечение.

Благодаря оперативным действиям экипажа ДПС автомобиль был задержан, а нарушитель — передан сотрудникам для разбирательства. Освидетельствование показало наличие 0,92 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В ходе проверки выяснилось, что задержанный не имеет водительского удостоверения и никогда не был допущен к управлению транспортом. При этом он уже привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

Сотрудники ДПС составили в отношении нарушителя целый перечень административных протоколов — за пьяное вождение без прав, оставление места аварии, игнорирование требования об остановке, отсутствие переднего номерного знака и неуплату ранее назначенных штрафов.