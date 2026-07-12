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Подросток без прав на питбайке столкнулся с иномаркой в станице Кировской

16-летний водитель без прав не выдержал дистанцию и столкнулся с поворачивающим автомобилем
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Изображение Подросток без прав на питбайке столкнулся с иномаркой в станице Кировской

В станице Кировской в Ростовской области сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием двух несовершеннолетних на питбайке.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области, авария произошла на улице Московской, 76, где 16-летний подросток, не имея водительского удостоверения, управляя питбайком, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля «Тойота Авенсис» под управлением 24-летнего водителя. В момент, когда Toyota поворачивала направо к дому, питбайк столкнулся с ней.

В результате удара пострадали оба юных участника происшествия — водитель питбайка и его 16-летний пассажир. Оба подростка были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Информации о тяжести полученных травм на данный момент не поступало. Транспортное средство эвакуировано с места аварии для проведения технической экспертизы.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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