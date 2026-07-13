Женщина «арендовала» ребенка-инвалида, чтобы попасть без очереди на АЗС

Местная жительница придумала, как заправиться без очереди — она взяла «в аренду» у подруги ребенка-инвалида. Видео с «хитрым» маневром облетело сеть, вызвав волну возмущения. Циничный расчет или неудачная шутка ради хайпа — разберутся правоохранители.

Как сообщает telegram-канал «Подъем», жительница Пензы опубликовала видео, на котором запечатлен момент объезда очереди на заправке. На заднем сиденье автомобиля находился ребенок с инвалидностью, а женщина за кадром пояснила: «то чувство, когда взяла у подруги ребенка с инвалидностью, взяла справочку, и поеду сейчас заправлять машину». В подписи к ролику она указала: «взяла ребенка-инвалида в аренду».

Позже автор видео объяснила, что мальчик не был «арендован» — каталась она с ним по предварительной договоренности с его матерью, а запись сделала для треш-контента. При этом автомобиль, по ее словам, зарегистрирован как транспорт для перевозки людей с инвалидностью.

Депутат Виталий Милонов, увидевший ролик, прокомментировал, что формально закон не нарушен, но моральная сторона поступка вызывает вопросы. Полиция начала проверку по факту публикации.

Цена быстрой заправки в этой истории оказалась слишком высокой — даже если закон не нарушен, то человеческое достоинство точно под сомнением. Удачная шутка или нет, но использование ребенка с ограниченными возможностями как пропуск на АЗС — это нравственное дно.