Бритни Спирс устроила шоу на крыше автомобиля после курса реабилитации

Поп-дива Бритни Спирс вновь напомнила о себе необычным поступком на дороге: на этот раз она вылезла в люк своего «Мерседеса» на оживленной трассе в Лос-Анджелесе и, возвышаясь над потоком машин, устроила маленькое шоу.

Как сообщает таблоид Daily Mail, инцидент произошел на шоссе 101 рядом со Студио-Сити. Бритни Спирс, возвращаясь домой из Таузенд-Оукс, решила устроить шоу, высунувшись по пояс в люк своего черного «Мерседеса» на скорости около 72 км/ч. По словам очевидцев, певица запрокинула голову и вытянула руки над крышей, пробыв в таком положении около двух минут. После этого автомобиль съехал с трассы, и Бритни непринужденно пообщалась с водителем на заправке, а затем посетила мини-маркет.

Источники утверждают, что подобное поведение — дань ее южному воспитанию: в юности она часто так делала. Однако стоит напомнить, что в начале весны Бритни была задержана за вождение в нетрезвом виде. В ее крови нашли следы алкоголя и запрещенных препаратов. Артистка прошла курс лечения в реабилитационном центре и в мае признала себя виновной в неосторожном вождении, избежав тюремного заключения. Инсайдеры отмечают, что она чувствует себя прекрасно после терапии.