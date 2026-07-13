Шумные поездки соседского автомобиля едва не стали причиной убийства

В Балашовском районе сельская идиллия едва не закончилась кровавой драмой из-за обычного замечания о шумной езде. Местный автомобилист долго гонял на своей машине мимо дома односельчанки, а когда та попросила его не газовать под окнами, сначала принес извинения, а наутро пришел с ножом.

Как сообщает региональное управление МВД, в полицию обратилась жительница одного из сел Балашовского района. Она рассказала, что долгое время страдала от шума: односельчан регулярно ездил на своем автомобиле мимо ее дома, нарушая покой и тишину. Женщина сделала ему замечание, и вечером того же дня мужчина, будучи нетрезвым, явился с извинениями. Конфликт казался исчерпанным.

Однако наутро ситуация кардинально изменилась. Тот же водитель, уже трезвый, под надуманным предлогом вызвал соседку на улицу. Когда она подошла к его машине, он достал из багажника нож и пригрозил убийством. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Фигурант признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.