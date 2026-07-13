Три автомобиля провалились под обрушившийся асфальт, один человек погиб

В китайском городе Чжанцзякоу прямо посреди улицы разверзся настоящий портал в ад: дорога внезапно обрушилась, утянув в провал три автомобиля. Четыре человека вместе со своими машинами оказались в глубокой ловушке.

Как сообщает китайское управление по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел в городе Чжанцзякоу. Участок дороги внезапно обрушился, в результате чего три автомобиля провалились в образовавшуюся яму. «Провалом в ад» уже окрестили дорожное ЧП комментаторы в сети: почти 15 метров в диаметре и около 9 глубиной, яма появилась на трассе в считанные секунды. Что конкретно привело к столь масштабному разрушению асфальтового покрытия и провала грунта предстоит выяснить профильным службам Поднебесной.

В зоне обрушения находились четыре человека. Спасательным службам удалось извлечь всех пострадавших. К сожалению, один человек погиб, еще один получил травмы легкой степени тяжести, двое не пострадали. Причины обрушения устанавливаются, на месте работают специалисты.