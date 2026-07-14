15-летний парень упал с мотолюльки и погиб, 16-летний водитель скрылся

Ночная поездка на мотоцикле с боковым прицепом в Миассе обернулась трагедией: 15-летний пассажир упал с крыла мотолюльки и получил смертельные травмы. Водитель, 16-летний подросток, испугавшись, скрылся.

Как сообщает Госавтоинспекция Челябинской области, смертельное ДТП произошло ночью 12 июля в Миассе. 16-летний подросток, управляя мотоциклом «Урал» с боковым прицепом, вез 15-летнего друга, который притулился на крыле мотолюльки — конструктивном элементе, не предназначенном для сидения. Во время движения юноша допустил падение пассажира, в результате чего подросток получил тяжелые травмы, от которых вскоре скончался в больнице.

После случившегося мотоциклист покинул место происшествия, однако полиция оперативно разыскала его. Как выяснилось, «Урал» не стоял на учете и не имел государственного номера, а сам несовершеннолетний наездник не имел водительского удостоверения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Опасная поездка на неприспособленном для этого месте и отсутствие элементарных навыков управления превратили вечер в трагедию. Этот случай — суровое напоминание о том, что пренебрежение правилами безопасности за рулем может стоить человеческой жизни.