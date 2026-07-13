Пешеход зачем-то забрался под грузовик и погиб, когда КамАЗ начал маневрировать

Зачем 39-летний мужчина в Сертолово забрался под заднюю спарку колес грузовика? Этот вопрос остался без ответа после того, как водитель КамАЗа, разворачиваясь, наехал на выпавшего под колеса пешехода. Теперь полиция пытается разобраться в загадочных обстоятельствах гибели человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельное ДТП случилось 12 июля около 22:30 на Песочной улице в Сертолово. 44-летний водитель грузового автомобиля КамАЗ начал маневр, чтобы выполнить разворот, и в этот момент наехал на мужчину, который буквально выпал из-под задней левой спарки колес. От полученных травм 39-летний пешеход скончался на месте происшествия.

По предварительным данным, мотивы поступка погибшего остаются неясными — зачем он забрался под колеса, пока никто не объяснил. Полиция проводит проверку, уголовное дело пока не возбуждено. Следователи опрашивают свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Водитель КамАЗа задержан для дачи показаний. Остается надеяться, что следствие прольет свет на эту загадочную смерть.