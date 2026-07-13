Водитель без «прав» выехал на встречку и устроил ДТП, в котором погиб младенец

В Краснодарском крае судят 24-летнего водителя, который согласился подвезти свою сестру с семимесячным малышом. У него не было «прав», но было желание выручить родственницу. Теперь за свою «помощь» он может сесть на 12 лет.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, трагедия произошла в апреле в Кавказском районе. 24-летний житель Кропоткина, не имея водительского удостоверения, вызвался подвезти свою сестру с ее 7-месячным ребенком. В пути он грубо нарушил правила дорожного движения — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем.

Младенец получил множественные травмы, несовместимые с жизнью. Ребенка доставили в центральную районную больницу, но врачи оказались бессильны.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 264 УК РФ, которая предполагает лишение свободы на срок до 12 лет. Уголовное дело направлено в суд.

Безответственность за рулем всегда имеет цену, но когда эта цена — жизнь малыша, она становится непомерной. Тем более, когда погибает маленький родной человечек.