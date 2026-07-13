Посетитель ночного клуба угнал машину на глазах ее владелицы и врезался в гараж

Обычный рабочий день красноярской рекламщицы обернулся настоящим кошмаром: она оставила открытой свою иномарку всего на минуту, а когда вернулась, за рулем уже сидел незнакомец. Попытка остановить угонщика едва не стоила ей здоровья — она бежала, держась за дверь, пока не упала на асфальт.

Как сообщает канал «112» на платформе Макс, инцидент произошел во время рабочего объезда менеджером рекламных конструкций. Девушка припарковала Toyota Corsa у обочины, оставив двигатель работающим. Пока она снимала объявление с информационного щита, в салон проник незнакомец. На требование покинуть автомобиль мужчина не отреагировал и резко тронулся с места, оттолкнув владелицу.

Хозяйка бросилась вдогонку, несколько десятков метров держась за дверь и стойку машины. В итоге она упала на асфальт, получив ссадины рук и травму колена, а злоумышленник скрылся. Однако далеко уехать ему не удалось — через несколько минут он потерял управление, врезался в гараж, бросил поврежденный автомобиль и убежал. Позже выяснилось, что мужчина был пьян и возвращался домой после ночи в клубе.

Впоследствии фигурант полностью признал вину, написал явку с повинной, выкупил у потерпевшей поврежденный автомобиль, выплатил компенсацию морального вреда и принес извинения. Теперь прокурор утвердил обвинение по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Максимальное наказание — до семи лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Красноярска.