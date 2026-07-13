Отец жестоко избил маленького сына за царапину на машине на глазах у соседей

В Казани разгорелся скандал, который потряс местных жителей: мужчина на глазах у соседей набросился с кулаками на собственного сына. Причиной гнева стала царапина на автомобиле, которую, по всей видимости, оставил мальчик лет пяти. Однако очевидцы утверждают, что это не единичный случай применения физической силы главой семейства, а систематические разборки.

Как рассказывает канал «Плохие новости» со ссылкой на видео, снятое очевидцами, инцидент произошел в одном из дворов Казани. Мужчина, заметив повреждение на своем автомобиле, пришел в ярость и нанес жестокие побои ребенку. Все это происходило на глазах изумленных жильцов многоэтажки, которые и вызвали полицию.

Соседи отмечают, что из квартиры, где живет эта семья, регулярно доносятся детские крики, и они не исключают, что подобные избиения — не редкость. На данный момент правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и степень тяжести травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о побоях или истязании.

Даже самая дорогая машина не стоит слез и синяков на теле собственного ребенка. Если факты систематических издевательств подтвердятся, отцу грозит не только общественное порицание, но и реальный срок.