Отец жестоко избил маленького сына за царапину на машине на глазах у соседей

Как рассказывает канал «Плохие новости» со ссылкой на видео, снятое очевидцами, инцидент произошел в одном из дворов Казани. Мужчина, заметив повреждение на своем автомобиле, пришел в ярость и нанес жестокие побои ребенку. Все это происходило на глазах изумленных жильцов многоэтажки, которые и вызвали полицию.
Соседи отмечают, что из квартиры, где живет эта семья, регулярно доносятся детские крики, и они не исключают, что подобные избиения — не редкость. На данный момент правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и степень тяжести травм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о побоях или истязании.
Даже самая дорогая машина не стоит слез и синяков на теле собственного ребенка. Если факты систематических издевательств подтвердятся, отцу грозит не только общественное порицание, но и реальный срок.