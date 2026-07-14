Популярную певицу, отыгравшую концерт, бросили умирать на дороге после ДТП

Ночная поездка в бразильском штате Мараньян стала последней для восходящей звезды местной сцены. Певица возвращалась с одного выступления и спешила на другое, когда ее машина столкнулась с пикапом, который двигался без включенных фар. Виновник аварии предпочел скрыться, оставив тяжелораненых пассажиров умирать.

Как сообщает сетевой ресурс «Need To Know», трагедия произошла ночью 11 июля на трассе недалеко от города Тимон в штате Мараньян. Автомобиль 32-летней певицы Джессики Косты, направлявшейся на выступление в Кашиас после концерта в Терезине, на полном ходу врезался в пикап, который двигался с выключенными фарами.

От удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Сама артистка и ее пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако спасти их не удалось — они скончались в больнице. Водитель грузовика, спровоцировавший аварию, покинул место происшествия и сейчас разыскивается полицией.

Джессика Коста считалась восходящей звездой бразильской сцены. Она начала карьеру в 2024 году, выступала в клубах, ресторанах и на крупных фестивалях, а ее страницы в соцсетях собрали тысячи подписчиков. Поклонники и коллеги уже выразили соболезнования, назвав уход певицы серьезным ударом для музыкальной культуры штата Пиауи. Полиция ведет расследование и устанавливает все обстоятельства этого смертельного ДТП.