Популярную певицу, отыгравшую концерт, бросили умирать на дороге после ДТП

Как сообщает сетевой ресурс «Need To Know», трагедия произошла ночью 11 июля на трассе недалеко от города Тимон в штате Мараньян. Автомобиль 32-летней певицы Джессики Косты, направлявшейся на выступление в Кашиас после концерта в Терезине, на полном ходу врезался в пикап, который двигался с выключенными фарами.
От удара оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Сама артистка и ее пассажир были госпитализированы в тяжелом состоянии, однако спасти их не удалось — они скончались в больнице. Водитель грузовика, спровоцировавший аварию, покинул место происшествия и сейчас разыскивается полицией.
Джессика Коста считалась восходящей звездой бразильской сцены. Она начала карьеру в 2024 году, выступала в клубах, ресторанах и на крупных фестивалях, а ее страницы в соцсетях собрали тысячи подписчиков. Поклонники и коллеги уже выразили соболезнования, назвав уход певицы серьезным ударом для музыкальной культуры штата Пиауи. Полиция ведет расследование и устанавливает все обстоятельства этого смертельного ДТП.