Таксист обрызгал детей из лужи, а потом пригрозил им пистолетом за возмущения

В Лакинске обычный проезд по луже едва не обернулся для компании детей встречей с «киллером». Таксист, которого подростки послали нецензурно, решил преподать им урок с помощью оружия. Вот только такая «воспитательная мера» теперь может стоить ему свободы.

Как сообщает Следственный комитет по Владимирской области, инцидент произошел в городе Лакинске. Четверо подростков 10 и 12 лет шли по улице Спортивной, когда мимо них проехал автомобиль Ford Mondeo под управлением 45-летнего местного жителя. Водитель, проезжая по луже, обрызгал детей водой. Один из мальчиков выразил недовольство, на что мужчина ответил, что не стоит ходить посреди проезжей части. В ответ на его замечание другой подросток нецензурно высказался в адрес взрослого.

Водитель оскорбление терпеть не стал. Он развернул машину, подъехал задним ходом к подросткам и, опустив окно, направил на них пневматический пистолет калибра 4,5 мм, внешне неотличимый от настоящего боевого оружия. Мужчина пригрозил выстрелить. Дети сильно испугались, один из мальчиков поднял руки вверх и стал извиняться. Добившись своей цели, таксист уехал.

Подростки рассказали о случившемся родителям, а те обратились в полицию. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Отмечается, что ранее он не был судим и характеризуется положительно. Однако теперь его ждёт суд по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). Таксисту грозит от 480 часов обязательных работ до двух лет лишения свободы.