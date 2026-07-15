77-летний актер сбил пешехода и уехал, но его нашли по госномеру авто

В Токио известный артист театра кабуки стал героем дорожного скандала. Он сбил 20-летнюю девушку и покинул место происшествия, даже не остановившись. Пострадавшая успела сфотографировать номер его автомобиля — и это решило все. Теперь звезде сцены грозит до 10 лет тюрьмы.

Как сообщает таблоид Japan Today, инцидент произошел в токийском районе Синдзюку. 77-летний актер театра кабуки Хирофуми Като, выступающий под псевдонимом Косабуро Накамура, за рулем автомобиля сбил 20-летнюю прохожую. Пострадавшая получила травму лодыжки. Она окликнула водителя, но тот не остановился и скрылся с места ДТП.

Японка не растерялась: она успела сфотографировать номер машины и обратилась в полицию. Позднее Като добровольно явился к правоохранителям. Однако на допросе он заявил: «Да, я задел ее, но не думаю, что удар был достаточно сильным, чтобы нанести травму». Артист также предположил, что пострадавшая «сама приблизилась к его автомобилю».

Сейчас актер обвиняется в оставлении места ДТП с причинением телесных повреждений. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона йен (около 477 тысяч рублей).