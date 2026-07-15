Извращенца, который фотографировал женщину в туалете, выдал автомобиль

Мужчина с нездоровой страстью к подглядыванию думал, что все предусмотрел: незаметно проскользнул в женский туалет редакции азиатского таблоида и снял пикантные кадры с девушкой на телефон. Но не учел главного — его выдал автомобиль, на котором он приехал на место преступления. Разоблаченного сингапурца ждет порка.

Как сообщает издание AsiaOne, инцидент произошел еще 6 октября 2025 года в офисном центре, где располагается редакция. 29-летний мужчина, имя которого не разглашается, незаметно проник в здание, подстерег сотрудницу издания в туалете и снял ее на мобильный телефон из соседней кабинки. Девушка заметила незваного гостя и тут же сообщила руководству.

Сотрудники службы безопасности AsiaOne начали собственное расследование. Изучив записи камер видеонаблюдения, они смогли проследить маршрут извращенца: от входа в здание до парковки, где он оставил свой автомобиль. Зафиксировав марку и государственный номер машины, охрана передала все данные полиции.

Спустя несколько месяцев, 13 июля, злоумышленник впервые предстал перед судом. Ему грозит до двух лет тюремного заключения, крупный штраф и телесное наказание в виде порки. Окончательный приговор будет вынесен в августе.