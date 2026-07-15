4-летний малыш застрелил 2-летнего брата из пистолета, оставленного в машине

Семейный отдых американцев обернулся трагедией, когда двое маленьких детей остались без присмотра в автомобиле. То, что произошло в салоне за считанные минуты, навсегда разделило жизнь родственников на «до» и «после». Ответ на вопрос, почему заряженное оружие оказалось в руках четырехлетнего реенка, теперь предстоит найти следователям.

Как сообщает таблоид New York Post со ссылкой на полицию округа Оцеола, трагедия произошла в воскресенье 12 июля. Семья приехала из Джорджии во Флориду, чтобы отметить третий день рождения двухлетнего сына. Пока взрослые оформляли аренду жилья, они ненадолго оставили двух малышей одних в машине. В этот момент четырехлетний двоюродный брат именинника нашел в салоне заряженный пистолет без кобуры.

Раздался выстрел. Родственники, находившиеся рядом с автомобилем, бросились к детям, но было уже поздно: мальчик получил тяжелое ранение в голову. Его экстренно доставили в больницу Орландо, однако врачи не смогли спасти ему жизнь. Из-за пережитого потрясения одна из родственниц также была госпитализирована.

По данным следствия, оружие принадлежало матери погибшего ребёнка. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о предъявлении обвинений.