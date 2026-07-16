Семь машин превратились в пепел из-за кустарной бензиновой заправки

Желание сэкономить на топливе в условиях дефицита порой толкает водителей на опасные эксперименты. Желание сэкономить на топливе превратилось в пепелище для семи машин и больничную койку для одного автолюбителя. Очередное напоминание о том, что экономия на безопасности — это всегда самый дорогой способ.

Как сообщает региональное управление МЧС, масштабный пожар произошел на улице Куликова в селе Новобессергеневка Неклиновского района Ростовской области. На открытой стоянке, где была организована незаконная продажа топлива, произошло возгорание. К моменту прибытия спасателей пламя охватило уже семь припаркованных машин, площадь пожара составила 40 квадратных метров.

По предварительным данным экспертов испытательной пожарной лаборатории, причиной ЧП стала так называемая «кустарная» заправка в необорудованном месте. Водители использовали насосы и шланги, полностью игнорируя элементарные нормы безопасности. В результате грубого нарушения правил при обращении с легковоспламеняющимися жидкостями одна искра привела к мгновенному воспламенению.

В результате происшествия пострадал 30-летний мужчина — он получил ожоги и был госпитализирован. На тушение пожара ушло восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Спасатели напоминают: заправлять автомобили вне специально оборудованных АЗС, особенно с использованием пластиковых канистр, которые накапливают статический заряд, категорически запрещено.