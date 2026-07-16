Таксист заманил в машину и изнасиловал 10-летнюю девочку

В Балтийске таксист на своем авто вывез 10-летнюю девочку в безлюдное место и надругался над ней. Обвиняемый не признал вину, однако суд оказался непреклонен — 14 лет колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба суда Калининградской области, инцидент произошел в канун Нового года, 31 декабря 2024 года в Балтийске. Мужчина, работавший таксистом, был хорошо знаком с матерью третьеклассницы. В новогодний вечер он подъехал к дому семьи и позвонил девочке, попросив спуститься за подарками. Ребенок доверился знакомому взрослому, однако вместо того, чтобы отвезти ее домой, злоумышленник усадил жертву в салон и выехал за город. В безлюдном месте он совершил насильственные действия сексуального характера.

В ходе следствия выяснилось, что это не был единичный эпизод — девочка подвергалась насилию со стороны этого человека как минимум дважды. Подсудимый свою вину отрицал, однако суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина проведет ближайшие 14 лет в колонии строгого режима. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства этого резонансного дела, чтобы исключить возможность других жертв.