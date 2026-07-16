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Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы избежать тюрьмы за «пьяное» вождение

Инцидент произошел в Китае

Житель провинции Хэнань решил, что лучший способ избежать наказания за пьяную езду — это... умереть. Он инсценировал собственную кончину, родственники даже провели «похороны» без официальных документов. Но почему-то полиция не поверила в эту историю.

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Автор
Татьяна Бибикова

Изображение Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы избежать тюрьмы за «пьяное» вождение

Как пишет китайский таблоид «Sohu», 21 января 2025 года мужчина по фамилии Си был задержан за вождение в нетрезвом виде. Уже имея две судимости за аналогичные нарушения, он понимал, что в этот раз ему грозит реальный срок. Освобожденный под залог, он вместе с семьей разработал хитроумный план. Родственники заявили в полицию, что Си «умер» дома. В тот же день, без заключения врачей и свидетельства о смерти, они якобы похоронили его, сославшись на «изуродованное лицо» и отравление.

Однако правоохранителей смутили детали: гроб был приобретен заранее, а родные не смогли объяснить, почему тело не отправили в морг. Семья не предоставила свидетельства о смерти, кремации или снятии с регистрационного учета. Следствие быстро установило, что Си сбежал в другой город, опасаясь нового срока. Его объявили в розыск, вскоре задержали и арестовали. Суд приговорил нарушителя к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в 20 тысяч юаней. Мать и бабушка Си получили обвинения в укрывательстве преступника.

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