Мужчина инсценировал свою смерть, чтобы избежать тюрьмы за «пьяное» вождение

Житель провинции Хэнань решил, что лучший способ избежать наказания за пьяную езду — это... умереть. Он инсценировал собственную кончину, родственники даже провели «похороны» без официальных документов. Но почему-то полиция не поверила в эту историю.

Как пишет китайский таблоид «Sohu», 21 января 2025 года мужчина по фамилии Си был задержан за вождение в нетрезвом виде. Уже имея две судимости за аналогичные нарушения, он понимал, что в этот раз ему грозит реальный срок. Освобожденный под залог, он вместе с семьей разработал хитроумный план. Родственники заявили в полицию, что Си «умер» дома. В тот же день, без заключения врачей и свидетельства о смерти, они якобы похоронили его, сославшись на «изуродованное лицо» и отравление.

Однако правоохранителей смутили детали: гроб был приобретен заранее, а родные не смогли объяснить, почему тело не отправили в морг. Семья не предоставила свидетельства о смерти, кремации или снятии с регистрационного учета. Следствие быстро установило, что Си сбежал в другой город, опасаясь нового срока. Его объявили в розыск, вскоре задержали и арестовали. Суд приговорил нарушителя к пяти месяцам тюрьмы и штрафу в 20 тысяч юаней. Мать и бабушка Си получили обвинения в укрывательстве преступника.