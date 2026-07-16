Таксист силой отобрал телефон у пассажирки из-за долгой оплаты проезда

Поездка на такси обернулась для пассажирки настоящим конфликтом с водителем. 60-летний мужчина потерял терпение, пока девушка снимала деньги в банкомате, и решил действовать по-своему.

Как сообщает портал «Рамблер» со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент произошел 30 июня в Ельце Липецкой области. 26-летняя пассажирка не смогла расплатиться с водителем наличными и попросила его остановиться у банкомата. Они вместе зашли в отделение банка, однако 60-летнему таксисту показалось подозрительным, что девушка слишком долго снимает деньги. Он начал ее торопить, и между ними вспыхнула ссора. В ходе разбирательства мужчина самовольно, применяя силу, вырвал мобильный телефон из рук пассажирки, видимо, посчитав, что его стоимость покроет цену поездки.

Пострадавшая незамедлительно обратилась в полицию, где написала заявление. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и изъяли похищенный гаджет. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о самоуправстве, совершённом с применением насилия. Теперь нетерпеливому таксисту грозит до пяти лет лишения свободы.